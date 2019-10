Canadá vota em legislativas que definirão futuro governo

Um segundo mandato para Justin Trudeau ou uma mudança rumo ao conservador Andrew Scheer? Os canadenses votam nesta segunda-feira para decidir quem formará o seu próximo governo, em eleições legislativas cheias de suspense.

Os primeiros centros de votação abriram em Terre-Neuve e Labrador, no leste do país, às 11h00 GMT (8h00 de Brasília). O Canadá tem seis fusos horários e os últimos eleitores votarão no oeste (Colúmbia Britânica) até 02h00 GMT de terça-feira (23h00 desta segunda no horário de Brasília).

Os primeiros resultados, porém, são esperados a partir das 23h00 GMT (20h00 de Brasília) desta segunda-feira.

Um total de 27,4 milhões de canadenses estão registrados para definir os 338 legisladores. Se os resultados das pesquisas forem confirmados, a votação encerrará a maioria absoluta garantida por Trudeau desde a sua vitória em 2015.

Após 40 dias de campanha, os dois grandes partidos que se alternam no poder desde 1867 terminam como começaram: em empatados nas intenções de voto, algo que não era visto em décadas, de acordo com analista.

As pesquisas mais recentes dão aos liberais de Trudeau (centro) entre 31% e 34% das intenções de voto e aos conservadores (direita) entre 32% e 33%.

De acordo com as projeções, estes números não permitirão que nenhuma das principais formações supere a barreira dos 170 assentos que garantem a maioria absoluta.

No domingo, com voz rouca depois de participar de dezenas de comícios, Trudeau defendeu um segundo mandato: "Precisamos de um governo progressista forte que una os canadenses e lute contra as mudanças climáticas, não uma oposição progressista".

- Fator juventude -

Em caso de governo minoritário, o futuro primeiro-ministro, liberal ou conservador, deverá ter o apoio de partidos menores para obter a maioria na Câmara dos Comuns.

Formações como o partido Novos Democratas (NPD) de Jagmeet Singh, terceiro nas pesquisas (20%), ou os independentistas do Bloco de Quebec, liderados por Yves-François Blanchet, serão fundamentais.

Último grande partido na disputa, os Verdes de Elizabeth May transmitiram sua mensagem de urgência climática, embora a questão ambiental tenha sido uma das dominantes nos debates.

Aos 47 anos, Trudeau não tem mais a vantagem da juventude - já que Scheer e Singh têm 40 anos - nem da novidade, fatores que o levaram ao poder em 2015 contra o conservador Stephen Harper.

Além disso, o líder liberal termina seu mandato afetado por vários escândalos. Sua popularidade caiu após um caso de interferência política em um processo judicial e pela publicação de fotos dele fazendo blackface.

Ao longo da campanha, Trudeau defendeu sua gestão: economia sólida, legalização da maconha, imposto sobre o carbono, acolhida de milhares de refugiados sírios, acordos de livre comércio assinados com a Europa e Estados Unidos e México.

Por sua vez, Scheer prometeu retomar o equilíbrio orçamentário e reduzir os impostos com um objetivo simples: "devolver o dinheiro aos bolsos dos canadenses".

O jovem conservador, pai de cinco filhos e formação católica, também tentou compensar sua imagem opaca com uma série de ataques contra Trudeau. Mas não escapou da polêmica: por sua hostilidade pessoal em relação ao aborto, a revelação tardia de sua dupla cidadania canadense e americana ou suspeitas de que ordenou uma campanha contra seu rival Maxime Bernier.