Voos cancelados levam caos ao aeroporto de Santiago

Centenas de voos foram cancelados e reprogramados no aeroporto de Santiago neste domingo, levando o caos ao terminal aéreo da capital chilena, afetada pelo 'toque de recolher' decretado pelo governo de Chile em meio a violentos protestos que deixaram ao menos sete mortos.

Milhares de pessoas se encontram no aeroporto de Santiago à espera da reprogramação de seus voos, dormindo nos corredores, sem comida nem água e sem poder sair por causa do toque de recolher e da falta de transporte.

"Devido à situação atual em Santiago e outras cidades do Chile, a Latam Airlines Group teve que cancelar todos os seus voos do aeroporto de Santiago entre as 19H00 de hoje a as 10H00 de amanhã", informou a companhia.

A Latam excluiu da suspensão dois voos com destino a Lima e um para Madri.

A companhia aérea chilena de baixo custo JetSmart também anunciou o cancelamento de 11 voos domésticos, um para Lima e reprogramou cerca de vinte voos.

A Sky Airline cancelou 20 voos e outras companhias internacionais atrasaram seus serviços com origem e destino à capital chilena.