Evo Morales lidera eleições na Bolívia, mas irá para segundo turno

Evo Morales lidera as eleições presidenciais deste domingo na Bolívia com 45,38% dos votos, seguido pelo ex-presidente Carlos Mesa, com 38,16%, o que indica a realização de um segundo turno, algo inédito na história do país.

Com quase 84% dos votos apurados, a presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, María Eugenia Choque, apresentou o primeiro informe da instituição perto das 20H00 (horário local).

Em terceiro lugar, em resultado surpreendente, aparece o pastor evangélico, nascido na Coreia do Sul, Chi Hyun Chung, com 8,77% dos votos. Ele é conhecido como o "Bolsonaro boliviano". A quarta posição ficou com o senador da oposição Óscar Ortiz (4,41%).