Comunicado do Business Wire :ADX Group

ADX Group ("ADX"), proprietária e operadora de serviços de negócios online, entretenimento online e produtos eletrônicos de consumo anunciou hoje que avançou o progresso da empresa direcionado à sua Oferta Pública Inicial (IPO). Em comentários no dia anterior à 11ª Conferência Anual de Outono da empresa, o fundador da ADX, Steven M. Renner, disse: "A ADX contratou formalmente auditores independentes para iniciar uma auditoria pré-IPO, sendo que nossa IPO da NASDAQ permanece em curso para o início de 2022."

Participando da conferência na ilha de Jeju, Coréia do Sul, mais de 700 consultores de vendas da ADX ouviram atualizações sobre a IPO da empresa, novos serviços de segurança cibernética da ADX (incluindo serviços de conferência seguros ADX Mail, ADX Cloud, ADX VPN e WebCast.Pro), serviços seguros de mensagens móveis YouChat, serviços populares de hospedagem em nuvem AWL e avanços em jogos eletrônicos móveis ADX.

"O foco de nossa 11ª Conferência de Outono é o ADX Cyber Security Services", disse Renner. "Os avanços da ADX em inteligência artificial, aprendizagem automática, aprendizagem profunda e tecnologia de blockchain como serviço aprimoraram significativamente as contas de usuário final dos serviços em nuvem AWL da ADX. Com base na dinâmica da AWL, o ADX Cyber Security Services permite a salvaguarda simples e eficaz das liberdades e privacidades individuais, cada vez mais ameaçadas."

A ADX Group é uma empresa global de tecnologia que cria e vende serviços de negócios online na web e móveis da marca ADX, entretenimento online e produtos eletrônicos de consumo a mais de 500.000 clientes em parceria com mais de 100.000 distribuidores ativos em mais de 120 países. A missão da ADX é "Mudar a Vida de Pessoas através do Poder da Tecnologia".

O portfólio de serviços de negócios online da ADX inclui o AWL Cloud Services, uma plataforma de negócios online tudo-em-um que aumenta a tecnologia de hospedagem com IA avançada, aprendizagem automática, aprendizagem profunda e gestão de blockchain; serviços de segurança cibernética ADX; ADX Discover, que exibe milhares de anúncios classificados a consumidores em 19 categorias; plataforma de pagamento móvel aPay (em parceria com aPay Systems, Malta); webcast seguro e multilíngue WebCast Pro; Shop.Pro e as plataformas multilíngues de comércio eletrônico iRewards Shop; AppMart Pro "construa para mim" e plataforma de desenvolvimento de aplicativos DIY, com mais de 870.000 aplicativos móveis construídos; serviços seguros de email online ADX Mail; transmissão e videoconferência ao vivo VideoMeet Pro; e YouChat, aplicativos móveis de mensagens por texto, foto e vídeo.

O portfólio de entretenimento online da ADX inclui a lista de jogos eletrônicos interativos sociais aSports, incluindo os populares jogos de corridas de cavalos e corridas de cães aDowns; dezenas de jogos casuais online GameSmart que foram recentemente incorporados ao aplicativo móvel ADX aSports; e 18 jogos em idioma chinês Youle888.

Os produtos eletrônicos de consumo ADX incluem smartphones e acessórios avançados, tablets, dispositivos de áudio sem fio de última geração e relógios inteligentes, junto com o serviço online aHEALTH, todos comercializados na plataforma Mobile.Net da ADX e por mais de 100.000 distribuidores ativos em mais de 120 países.

