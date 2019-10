União Europeia discute pedido do Reino Unido por extensão de prazo do Brexit

O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, se reuniu em embaixadores da UE para discutir as consequências da carta enviada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pedindo extensão do prazo para a saída do país do bloco.



Perguntado neste domingo após a reunião em Bruxelas se líderes da UE estariam abertos a um novo adiamento do Brexit, Barnier disse apenas que o presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, faria consultas "nos próximos dias".



Barnier afirmou que foi "uma reunião muito curta e normal" para "lançar as próximas fases da ratificação do acordo pela UE".



Conforme exigido pela lei britânica, Johnson enviou uma carta, sem sua assinatura, para a UE na noite de sábado pedindo adiamento da saída do Reino Unido do bloco, marcada para dia 31 de outubro. No entanto, em seguida ele enviou outra carta, dessa vez assinada, indicando que não apoia uma nova extensão do Brexit.



Johnson deseja que o Reino Unido deixe o bloco em 31 de outubro, mas o Parlamento britânico ainda não votou seu novo plano.



Opositores do primeiro-ministro acreditam que o envio da segunda carta ocorreu para frustrar o desejo do Parlamento, que não aprovou o acordo de Johnson mas quer algum acordo para o Brexit. O Tribunal de Sessão na Escócia já está considerando o assunto, que pode acabar sendo decidido na Suprema Corte do Reino Unido. Em setembro, a corte decidiu que Johnson havia agido ilegalmente quando suspendeu o Parlamento por cinco semanas.