Forças americanas abandonam sua maior base no norte da Síria

(foto: AREF TAMMAWI / AFP)

Asabandonaram neste domingo sua maior base na região norte da, como parte da anunciada retirada de 1.000 militares desta área. Mais decom bandeira dos, carregados com equipamento militar e escoltados por helicópteros, passaram pela rodovia internacional na altura da localidade de Tal Tamr.

De acordo com aObservatório Sírio dos Direitos (OSDH), o comboio deixou a base de Sarrin, perto de Kobane, e seguiu para a província de Hasake, ao leste. Em 14 de outubro, cinco dias após o início dacontra asdas Unidades de Proteção Popular (YPG) no norte da Síria, o governo dos Estados Unidos anunciou que os quasemobilizados na região haviam recebido ordem para deixar o país.

A base de Sarrin "é a maior base militar americana no norte", afirmou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman. Nos últimos dias, os americanos deixaram outras três bases, incluindo uma em Manbij e outra situada também na área de Kobane, perto da fronteira com a Turquia.

Um acordo de trégua anunciado na quinta-feira implica uma retirada das forças curdas da região de fronteira em troca da interrupção da ofensiva, iniciada por Ancara em 9 de outubro. Em poucos dias, as forças turcas e seus aliados sírios conquistaram uma faixa de território de quase 120 quilômetros, da cidade de Tal Abyad até Ras al Ain.