O presidente Sebastán Piñera anunciou neste sábado a suspensão do aumento da tarifa do metrô de Santiago, que resultou em violentos protestos na capital chilena.

"Quero anunciar hoje que vamos suspender o aumento das passagens do metrô", disse o presidente do Chile, em uma mensagem no palácio presidencial de La Moneda, enquant os protestos aconteciam em vários pontos de Santiago.