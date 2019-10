França diz que não há benefício em adiar decisão sobre Brexit

O governo francês disse que não há nada a se ganhar ao prolongar uma decisão sobre o acordo do Brexit. O Palácio do Eliseu afirmou que "um adiamento suplementar não interessa a ninguém". As declarações foram feitas depois que os parlamentares britânicos votaram para adiar sua decisão sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, atualmente marcada para 31 de outubro. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, agora é obrigado a pedir à UE que adie a saída do país do bloco.



O escritório do presidente francês Emmanuel Mácron afirmou disse que, dado que um acordo foi negociado entre Reino Unido e UE, "agora cabe ao Parlamento britânico dizer se o aprova ou rejeita. Deve haver uma votação sobre os fundamentos". Fonte: Associated Press.