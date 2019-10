Parlamento britânico adia decisão sobre o Brexit mas Johnson mantém a data limite

Os deputados britânicos decidiram neste sábado adiar a adoção do acordo do Brexit negociado entre Londres e a União Europeia, mas o primeiro-ministro Boris Johnson garantiu que deseja manter 31 de outubro como data de saída da UE.

Os deputados aprovaram por 322 votos contra 306 uma emenda pela qual o acordo não será adotado antes da aprovação de toda a legislação necessária para implementar o Brexit.

"Não negociarei um adiamento com a UE", afirmou Johnson, dando a entender que o solicitaria, como é obrigado pela lei, mas não defenderá a prorrogação ante os sócios europeus.

Pouco depois da votação, a Comissão Europeia pediu ao governo de Boris Johnson para indicar "o mais rápido possível" o caminho a seguir.

"Corresponde ao governo britânico nos informar sobre as próximas etapas o mais rápido possível", escreveu no Twitter a porta-voz do Executivo europeu, Mina Andreeva.

Bruxelas "tomou nota da votação na Câmara dos Comuns hoje sobre a chamada emenda Letwin que adia a votação" sobre o Brexit.