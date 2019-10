Reino Unido: Boris Johnson diz que não negociará adiamento do Brexit com UE

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que seguirá em frente e tentará fazer com que o país deixe a União Europeia até 31 de outubro. Ele afirmou neste sábado que não está assustado ou consternado com a votação da emenda que adia a aprovação do novo acordo Brexit e assinalou que não haverá novas negociações com a UE. "A melhor coisa para o Reino Unido e a União Europeia é Brexit em 31 de outubro", disse. "Não negociarei adiamento com a UE." Johnson disse ainda esperar que o bloco não mostre interesse em ampliação de prazo.



Johnson afirmou acreditar que pode obter apoio "esmagador" para o novo plano de saída do Brexit e que vai propor a legislação necessária para fazer com que isso aconteça. O primeiro-ministro afirmou ainda que não é obrigado pela lei a negociar mais com a UE. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.