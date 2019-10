Presidente turco ameaça acabar com curdos se não abandonarem o norte da Síria

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou neste sábado (19) "partir a cabeça" das forças curdas se não abandonarem a zona de segurança próxima da fronteira com seu país na Síria no prazo fixado por um acordo apoiado pelos Estados Unidos.

Se essa retirada não ocorrer "no próximo minuto" após o prazo na noite de terça-feira", continuaremos (a operação militar) a partir do ponto que paramos e continuaremos a partir a cabeça dos terroristas curdos", disse Erdogan num discurso.

Após conversas entre Erdogan e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, a Turquia concordou na quinta-feira em suspender sua ofensiva no norte da Síria por cinco dias, a partir de 9 de outubro, em troca da retirada das forças curdas nesse período de uma área de segurança ao longo da fronteira entre os dois países.

O governo turco considera como "terroristas" as forças curdas sírias por suas relações estreitas com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), à frente de uma sangrenta guerrilhas contra Ancara.