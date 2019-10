Curdos retomam operações contra o EI, afirma comandante

O comandante das Forças Democráticas Síria (FDS), majoritariamente formadas por combatentes curdos, anunciaram neste sábado a retomada das operações contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI) no leste da Síria, com a coalizão antijihadista liderada por Washington.

Mazlum Abdi afirmou à AFP por telefone que as FDS reiniciaram as operações em Deir Ezzor "com (as forças da) coalizão", três dias depois de anunciar a suspensão.

Ele destacou que seus combatentes querem que os "americanos tenham um papel na Síria, para que os russos não monopolizem o terreno".

Abid também afirmou que a Turquia está sabotando o acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos ao impedir a retirada das forças curdas da zona de segurança no norte da Síria.

"Os turcos impedem a retirada do setor de Ras al Ain, impedem a saída de nossas forças, de civis e de feridos", disse Mazlum Abdi, antes de recordar que o acordo negociado por Washington "contém um ponto essencial que estipula a abertura de um corredor com a mediação dos Estados Unidos".