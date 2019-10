Os candidatos às eleições gerais do Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, o liberal Justin Trudeau, enfrenta no dia 21 de outubro as eleições gerais, após um escândalo ético que manchou sua imagem e o deixou vulnerável no pulso com o conversador Andrew Scheer.

O social-democrata Jagmeet Singh e a ambientalista Elizabeth May também lutam por uma parte do bolo político canadense.

- Justin Trudeau -

Filho mais velho do ex-primeiro-ministro do Canadá, Pierre Trudeau, o candidato levou um ar progressista ao escritório do mais alto cargo do Canadá, quando assumiu o cargo em 2015.

Bonito e jovem, ele liderou o retorno ao poder do Partido Liberal. O partido havia governado a maior parte do século passado, mas enfrentou tempos difíceis até o filho de Trudeau entrar em cena, resgatando-o do terceiro lugar.

Aos 47 anos, agora é maior que seus principais rivais, chega com uma queda de popularidade por suas promessas eleitorais quebradas e pela violação das regras éticas. Isso está lhe custando perder apoios especialmente entre mulheres, povos indígenas e jovens, que lhe deram uma vitória esmagadora quatro anos atrás.

Casado e com três filhos, Trudeau mora em um bairro da classe trabalhadora em Montreal, é casado e tem três filhos.

Durante seu primeiro mandato, legalizou a maconha, optou pela igualdade de gênero em seu gabinete, recebeu milhares de refugiados e supervisionou a maior aquisição de equipamento militar na história de seu país.

No entanto, sua agenda política era muitas vezes marginalizada por disputas diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos, China e Arábia Saudita. Sua estratégia climática também desencadeou críticas de várias províncias.

A expulsão de dois ex-ministros de seu partido, que criticaram sua interferência em um processo judicial - um deles, o primeiro procurador geral indígena - rendeu-lhe fortes críticas.

- Andrew Scheer -

Ex-vendedor de seguros, Andrew Scheer entrou na política em 2004, representando um distrito da província de Saskatchewan.

No último mandato dos Conservadores, Keenly se tornou o líder mais jovem da Câmara dos Comuns em 2011.

Com 40 anos e após derrotar em 2017, por uma margem estreita, um ex-ministro das Relações Exteriores para liderar o Partido Conservador, Scheer é o principal candidato a Trudeau.

O conservador atacou Trudeau por sua ética, déficit em gastos e política externa, e prometeu uma posição mais dura com as prisões da China de dois canadenses e sua proibição de remessas agrícolas.

Também se comprometeu a eliminar um imposto federal sobre o carvão. Ele foi comparado ao seu antecessor severo, ex-primeiro-ministro Stephen Harper, mas com "um sorriso".

Devoto católico romano e filho de enfermeira e diácono, o político se comprometeu, apesar de suas crenças pessoais, a defender o direito ao aborto e ao casamento do mesmo sexo. Scheer é casado e tem cinco filhos.

- Jagmeet Singh -

O ex-advogado de defesa criminal e vice-líder da ala do Novo Partido Democrata de Ontário, Jagmeet Singh, de 40 anos, tem se esforçado para se diferenciar de Trudeau na maioria dos assuntos sociais.

Em 2017, esse seguidor do sikhismo se tornou o primeiro membro de um grupo étnico minoritário a liderar um dos grandes partidos políticos federais. No entanto, esperou por dois anos antes de procurar um assento no parlamento, nas eleições parciais de fevereiro para um subúrbio de Vancouver.

Singh é filho de pais imigrantes e se casou em 2018 com a estilista Gurkiran Sidhu. Ele também é conhecido por seu próprio senso de estilo e sua coleção de bicicletas de alta qualidade.

- Elizabeth May -

Elizabeth May, de 65 anos e nascida nos Estados Unidos, é escritora, ativista e ex-assessora política do ministro do meio ambiente, que ajudou a criar vários parques nacionais canadenses e a negociar o Protocolo de Montreal para proteger a camada de ozônio.

Presidente do grupo ecológico Sierra Club, deixou o ativismo ambiental pela vida política. Em 2011, se tornou a primeira legisladora do Partido Verde a ser eleita para o parlamento do Canadá.

Ela foi presa em 2018 por desacato em protesto por um oleoduto.