Reino Unido: manifestantes protestam contra o Brexit

Milhares de oponentes do Brexit se reuniram no centro de Londres para pedir que o Reino Unido permaneça na União Europeia. Os manifestantes vão convergir para a Praça do Parlamento, enquanto os legisladores apreciam o plano de saída do Brexit apresentado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson.



Muitos carregavam cartazes pedindo a suspensão do processo do Brexit, que começou com um referendo de 2016, no qual os eleitores britânicos apoiaram a saída do Reino Unido do bloco. O manifestante Bruce Nicole, um vigário de Camberley, no sudoeste de Londres, disse que o acordo com o Brexit prejudicaria o Reino Unido. "Sou britânico, mas também sou europeu. Não acredito que o acordo atual ofereça nenhum benefício." Fonte: Associated Press.