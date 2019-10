Princesa Leonor promete 'servir a Espanha' em seu primeiro discurso oficial

A duas semanas de completar 14 anos, a princesa Leonor se comprometeu nesta sexta-feira (18), como herdeira do trono da Espanha, a "servir" com "entrega e esforço" ao seu país, em seu primeiro discurso oficial durante a entrega dos Prêmios Princesa de Astúrias.

Este "é um dia muito importante na minha vida, que esperei com muita emoção", disse Leonor no teatro Campoamor em Oviedo, Astúrias (norte), onde foi celebrada a entrega dos prêmios, considerados o Nobel do mundo hispânico.

Falando com segurança, Leonor disse que o título de Princesa das Astúrias, herdeira do trono da Espanha, a honra e a compromete "com a entrega e o esforço de servir a Espanha e todos os espanhóis".

"Este momento é inesquecível para mim, é um dia que levarei para sempre no fundo do meu coração", concluiu, sendo longamente ovacionada pelo público e provocando um grande sorriso no pai, o rei Felipe VI, que estava ao seu lado.

"Há 38 anos (...) e em um dia como hoje, eu estava no mesmo lugar onde você está agora, por isso sei muito bem o que sente neste momento", disse à filha o rei, que também fez, aos 13 anos, seu primeiro discurso público na festa de entrega dos prêmios em Oviedo.

"Responsabilidade, emoção e também nervosismo, muito nervosismo. Mas, sobretudo, muita, muitíssima expectativa. Tua mãe e eu estamos muito orgulhosos de ti", continuou o rei, nomeando a rainha Letizia, também presente, assim como a infanta Sofia, a filha caçula do casal.

Felipe VI pediu a Leonor para "renovar permanentemente" seu "compromisso com os espanhóis", para fazer "da Coroa dia a dia uma referência de serviço ao nosso país porque isto é o que esperam dela nossos cidadãos".

Os prêmios concedidos anualmente pela Fundação Princesa de Astúrias homenageiam pessoas e instituições de destaque mundial em âmbitos que vão da pesquisa científica aos esportes, passando pelas letras e a concórdia.