Comunicado do Business Wire :Raysut Cement Company

A Pioneer Cement Industries ("Pioneer Cement"), sediada nos Emirados Árabes Unidos, parte da Raysut Cement Company SAOG (RCC), sediada em Omã, está em processo de instalação de uma fábrica de cimento integrada com capacidade de 1,2 milhão de toneladas por ano na Geórgia, Europa Oriental.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191017006006/pt/

Mr. Joey Ghose, RCC Group CEO (Photo : AETOSWire)

A Pioneer Cement possui concessão para minas de calcário na Geórgia, que fornecerá as principais matérias-primas para este projeto. A Geórgia oferece à Pioneer Cement a oportunidade de se diferenciar do Oriente Médio e de entrar em um mercado caracterizado por um forte crescimento em infraestrutura e escassez de clínquer e cimento de alta qualidade, informou a empresa em comunicado.

A fábrica ficará localizada perto de Tbilisi, adjacente às minas de calcário. Os acordos de dívida e financiamento do projeto estão sendo finalizados e a construção do projeto está prevista para começar no quarto trimestre de 2019.

O valor do projeto está estimado em US$ 200 milhões.

"Iniciamos uma estratégia de expansão agressiva e ambiciosa na região, com foco específico na África e nos países regionais vizinhos, e, neste contexto, a criação da Pioneer Cement Georgia é uma diversificação geográfica significativa", disse o diretor executivo do RCC Group, Joey Ghose.

Comentando o projeto, B.S. Rajan, diretor administrativo da Pioneer Cement, disse: "A expansão na Geórgia é um passo importante para a Pioneer e sua empresa-mãe Raysut, pois nos permite entrar em um mercado diversificado em termos de potencial de crescimento e novos desafios. Estamos confiantes de que esta etapa fortalecerá e complementará nossa estratégia de expansão intensiva nos mercados regionais e internacionais e nos tornará um parceiro de desenvolvimento em economias com uma grande presença geográfica".

A expansão da Raysut na Geórgia coincide com o anúncio da empresa da assinatura de um contrato de arrendamento de terras e um contrato de serviço para os terminais portuários com a Port of Duqm Company SAOC para a construção de uma nova unidade de moagem em Omã, com um investimento de US$ 30 milhões. A fábrica da Duqm está sendo montada como parte da estratégia intensiva de expansão da empresa nos mercados local e regional.

Este ano, a Raysut também se juntou ao MSG Group na África Oriental para instalar uma unidade de moagem de cimento de US$ 40 milhões em Berbera, na Somalilândia, além de adquirir a Sohar Cement Factory LLC, no valor de US$ 60 milhões.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191017006006/pt/

Watermelon Communications Rasheed Palliyalil,+97142833655 rasheed@watermelonme.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.