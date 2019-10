Polícia captura filho de 'El Chapo' e deflagra batalha no México

As forças de segurança capturaram nesta quinta-feira um dos filhos do chefão das drogas Joaquín "Chapo" Guzmán, o que deu origem a uma verdadeira batalha contra homens fortemente armados na cidade de Cualiacán, bastião do Cartel de Sinaloa, confirmou o governo.

O homem, identificado como Ovidio Guzmán López, foi detido com outras três pessoas durante uma operação após um ataque a um carro da Guarda Nacional, revelou o secretário de Segurança e Proteção Cidadã, Alfonso Durazo.

Imagens de trailers queimados e homens fortemente armados circulando em caminhonetes foram gravadas por um jornalista da AFP.

As redes de TV Televisa e Milenio já haviam informado que a origem do tiroteio era a prisão de Ovidio Guzmán López, um dos filhos de 'El Chapo'.

O governo de Sinaloa pediu à população que "não saia de casa e fique atenta aos avisos oficiais sobre a evolução dos acontecimentos".

O poderoso cartel de Sinaloa está dividido entre os filhos de "El Chapo", sentenciado à prisão perpétua nos Estados Unidos, e Ismael "El Mayo" Zambada; antigo sócio do chefão do narcotráfico.

Ovídio, junto com seu irmão Alfredo, teria assumido a liderança de uma parte do cartel de Sinaloa, desde a extradição de seu pai para os Estados Unidos, em janeiro de 2017.

Guzmán, que foi o narcotraficante mais poderoso do planeta, fugiu em 2001 da prisão de Puente Grande, na primeira de suas fugas espetaculares.

Foi recapturado em fevereiro de 2014, mas 17 meses depois protagonizou outra fuga, desta vez de uma prisão de segurança máxima.

'El Chapo' foi preso pela terceira vez em janeiro de 2016 e no ano seguinte, extraditado para os Estados Unidos.