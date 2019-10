As forças de segurança travaram uma verdadeira batalha nesta quinta-feira contra homens fortemente armados na cidade de Cualiacán, no estado de Sinaloa; bastião do capo da droga Joaquín "Chapo" Guzmán, atualmente preso nos Estados Unidos.

Imagens de trailers queimados e homens fortemente armados circulando em caminhonetes foram gravadas por um jornalista da AFP, mas até o momento as autoridades não se manifestaram sobre o confronto.