EUA: secretário de Energia, Rick Perry, avisa a Trump que pretende deixar o cargo

O Secretário de Energia dos Estados Unidos, Rick Perry, disse ao presidente Donald Trump que pretende deixar o cargo em breve. A informação, de um alto funcionário da Casa Branca, chega em meio a revelações de que Perry teria, a pedido de Trump, contatado o seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, para falar sobre preocupações ligadas a uma suposta interferência da Ucrânia na eleição presidencial americana de 2016.



Perry falou com Trump sobre sua intenção de deixar o posto quando o presidente se encaminhava para pegar um voo para o Texas, nesta quinta-feira, onde está agendado um comício de campanha.



Mais cedo, o secretário disse ao Wall Street Journal que esperava continuar no Departamento de Energia pelo menos até o Dia de Ação de Graças (28 de novembro), mas deu uma resposta menos definitiva quando questionado se ficaria até o final do ano.