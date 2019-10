Comunicado do Business Wire :Sonion

Sonion®, líder global no projeto e fabricação de componentes e soluções para aparelhos auditivos, fones de ouvido e aparelhos intra-auditivos/wearables, anunciou hoje que agora é membro do Programa de Extensão da Qualcomm® e oferecerá o Sonion Voice Pick Up Bone Sensor na séries Qualcomm®Ultra-Low Power QCC5100 Bluetooth SoC no primeiro trimestre de 2020.

E se você puder implementar qualidade e reconhecimento de voz confiável em seu aplicativo que não seja prejudicado pelo ruído ambiente? Mesmo nas condições mais difíceis: em um restaurante lotado, no trem ou enquanto ouve música. O Sonion Voice Pick Up Bone Sensor permite que você faça exatamente isto! Ao contrário de um microfone MEMS comum, ele depende da condução óssea para captar com precisão e confiabilidade a própria voz entre todos os outros sons. O VPU Bone Sensor permite chamadas telefônicas em viva-voz de alta qualidade, comandos de voz e até tradução em tempo real nos ambientes mais ruidosos.

Os fabricantes poderão integrar o Sonion Voice Pick Up Bone Sensor de forma rápida e econômica - em fones de ouvido e dispositivos auditivos construídos usando a série Qualcomm QCC5100 Bluetooth SoC. A Sonion permite que parceiros de vários níveis da cadeia de valor ofereçam melhor inteligibilidade de fala. Como parte do Programa de Extensão da Qualcomm, a Sonion pode ajudar os fabricantes a desenvolverem novos e interessantes casos de uso.

Expandir as possibilidades do VPU Bone Sensor, a Sonion desenvolveu uma colaboração estratégica com o Absolute Audio Labs BV (AAL), outro membro do programa de extensão da Qualcomm. "A premiada plataforma de software PYOUR Audio da AAL, suporta uma grande variedade de casos de uso para o VPU Bone Sensor, fornecendo aprimoramentos através dos algoritmos avançados de supressão de ruído e modelagem de frequência incorporados em nossa plataforma ", disse o CEO/fundador da Absolute Audio Labs, Aernout Arends. A PYOUR Audio está totalmente desenvolvida para a série Qualcomm QCC5100 Bluetooth SoC.

