Os dirigentes da União Europeia (UE) aprovaram nesta quinta-feira o acordo do Brexit fechado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a duas semanas do divórcio previsto em 31 de outubro, anunciou o presidente do Conselho Europeu.

"O Conselho Europeu apoiou este acordo e tudo parece indicar que estamos muito perto do final", assegurou Donald Tusk em coletiva de imprensa.

O Parlamento britânico e a Eurocâmara devem agora ratificar o pacto para que possa entrar em vigor.