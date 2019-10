DUP confirma que não apoiará acordo do Brexit no Parlamento britânico no sábado

O Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês) confirmou que não vai apoiar o acordo do Brexit a que chegaram hoje a União Europeia (UE) e o Reino Unido.



A sigla, da Irlanda do Norte, é fundamental para garantir a aprovação do texto no Parlamento britânico, onde deve ser analisado em sessão extraordinária no sábado.



"A votação de sábado no Parlamento será apenas o início de um longo processo do acordo de saída na Casa dos Comuns", afirmou o partido em comunicado.