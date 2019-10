Choque entre ônibus e escavadeira deixa 35 mortos na Arábia Saudita

O choque entre um ônibus e uma escavadeira matou 35 peregrinos estrangeiros na noite desta quarta-feira em Medina, na Arábia Saudita, informou a agência oficial de notícias SPA.

De acordo com as primeiras informações, o ônibus transportava peregrinos asiáticos e de países árabes.

Além dos 35 mortos, o acidente deixou quatro feridos graves, segundo as autoridades sauditas, que investigam as causas do acidente.

Os feridos estão sendo atendidos no hospital Al Hamna.

Como parte dos esforços para diversificar sua economia, a Arábia Saudita busca promover o turismo religioso durante todo o ano, o que inclui o trânsito pelo país de milhares de peregrinos estrangeiros.

Em abril do ano passado, quatro peregrinos britânicos morreram e outros doze ficaram feridos quando o ônibus no qual viajavam para Meca colidiu com um caminhão tanque na aldeia de Al-Khalas.

Em janeiro de 2017, seis britânicos - incluindo um bebê de dois meses - morreram em outro acidente rodoviário na saída de Medina.