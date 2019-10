O choque entre um ônibus e uma escavadeira matou 35 peregrinos estrangeiros na noite desta quarta-feira em Medina, na Arábia Saudita, informou a agência oficial de notícias SPA.

De acordo com as primeiras informações, o ônibus transportava peregrinos asiáticos e de países árabes.

Além dos 35 mortos, o acidente deixou quatro feridos graves, segundo as autoridades sauditas, que investigam as causas do acidente.