Em visita à Colômbia, Ronaldinho Gaúcho critica o VAR

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho criticou nesta quarta-feira (16) a utilização do árbitro de vídeo (VAR) no futebol, durante uma conversa com a imprensa para promover dois jogos de exibição na Colômbia.

"Joguei outro futebol, acho que agora mudou muito (...) nunca gostei da ideia e até agora não gosto de nada", disse Ronaldinho quando questionado sobre o uso recente do VAR nas partidas de futebol.

O ex-jogador também se referiu à situação de Neymar, protagonista de uma novela com sua transferência frustrada do PSG para o Barcelona.

"O importante é ver amigos felizes, não importa onde eles jogam (...) Ele é quem deve decidir para onde quer ir", afirmou.

O ex-jogador do Barcelona e campeão da Copa do Mundo de 2002 participará de dois jogos de exibição na Colômbia, nas cidades de Bogotá (nesta quinta-feira, 17) e Cali (domingo, 20).