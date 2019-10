O líder das Forças Democráticas Sírias (FDS), Mazlum Abdi, anunciou na noite desta quarta-feira (16) o "congelamento" das operações contra o grupo Estado Islâmico (EI), que se tornou uma organização clandestina após sua derrota em março passado.

"Congelamos todas nossas atividades contra o Daesh [acrônimo do EI em árabe]", declarou Abdi, em uma entrevista transmitida pelo canal curdo "Ronahi", acrescentando que, com isso, as FDS vão se restringir a operações "defensivas frente ao Daesh".