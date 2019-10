Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir - fornecedora de softwares de rede sediada nos Estados Unidos e única fornecedora do mercado de soluções nativas na nuvem e de ponta a ponta para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) - anunciou o lançamento e a disponibilidade de sua solução OpenRAN 4G/5G totalmente virtualizada. As operadoras podem agora evoluir sua rede para uma solução agnóstica de hardware economicamente acessível e estar prontas para a rede 5G com uma atualização de software.

A OpenRAN amplia a virtualização para a borda da rede e oferece diferencial estratégico ao possibilitar que unidades de rádio remotas (Remote Radio Unit, RRU) de múltiplas fontes funcionem conjuntamente com o software virtualizado Cloud Base Band pelo Fronthaul (FH) Ethernet utilizando a interface aberta O-RAN, superando assim as restrições tradicionais das especificações de plataforma fechada exclusivas utilizadas pelos demais fornecedores de equipamentos convencionais. São alguns dos destaques:

-- Compatibilidade com a arquitetura de rádio O-RAN 7.2 com interfaces abertas

-- Compartibilidade com a arquitetura 3GPP Split 2 com interfaces abertas

-- Capacidade de escala e independência de hardwares exclusivos, e mais agilidade na oferta de novos recursos ao mercado

-- Capacidade de centralizar os recursos de unidade distribuída (Distributed Unit, DU) e unidade central (Central Unit, CU) da banda base

-- Capacidade de escala dinâmica para crescimento, simplicidade e economia de custo operacional e com manutenção

"Damos continuidade à nossa tradição de liderar a virtualização de importantes aplicações de rede. Com a experiência de sermos os primeiros a lançar com sucesso VoLTE, VoWiFi, IMS core, RCS, SBC e EPC virtualizados, soluções virtualizadas para gateway de segurança e gateway Home NodeB, além de várias outras nos últimos 10 anos, agora estamos prontos para oferecer a tecnologia vRAN ao mercado", declarou Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "As operadoras necessitam de alternativas aos fornecedores tradicionais, particularmente em países que possuem restrições, e como uma empresa com base e sede nos Estados Unidos, somos essa alternativa. Com nosso portfólio completo de soluções virtualizadas e experiência com todos os principais componentes de rede, estamos em uma posição única para possibilitar que os clientes evoluam suas redes com uma solução testada, integrada e confiável que evita o uso de hardwares exclusivos e elevados custos de integração, além de ser totalmente migrável para a rede 5G com uma atualização de software."

