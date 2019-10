Cinco clubes alemães são punidos por saudações militares de jogadores

Cinco clubes de menor expressão do futebol alemão podem receber sanções depois que alguns de seus jogadores terem feito, assim como os jogadores da seleção turca, saudações militares após marcar um gol, segundo várias federações regionais.

Três equipes do distrito de Recklinghausen (Renânia do Norte-Vestfália), perto de Gelsenkirchen, terão que comparecer diante de uma comissão de disciplina após a divulgação nas redes sociais de fotografias que mostram jogadores batendo continência após um gol, informou a agência SID, filial da AFP.

"Em um caso, foi todo a equipe, em outros, foram cinco ou seis jogadores", explicou à SID Hans-Otto Matthey, presidente da Associação de Futebol e de Atletismo de Vestfália (FLVW).

Matthey não informou as datas das audiências disciplinares, mas espera que o fato de responsabilizar os clubes vai desanimar outras equipes do Land, onde a comunidade turca é importante, a repetir esse gesto durante as partidas deste fim de semana.

Os outros dois clubes envolvidos jogam na Baviera e também deverão receber sanções.

Várias federações regionais alemães já haviam ameaçado com sanções na terça-feira os jogadores e torcedores que pretendiam imitar os jogadores turcos, que fizeram essa saudação em suas duas últimas partidas, contra Albânia e França.

Os jogadores turcos manifestaram apoio à ofensiva no nordeste da Síria contra os curdos.

A Alemanha conta com cerca de 2,5 milhões de habitantes de origem ou nacionalidade turca. No país também vivem aproximadamente 1 milhão de pessoas de origem curda.

A Uefa abriu na terça-feira um processo disciplinar contra a Turquia depois das saudações militares feita pelos jogadores, a qual considerou uma possível "provocação política".