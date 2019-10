Trump: PKK curdo talvez seja ameaça terrorista maior que o Estado Islâmico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (16) que o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) é provavelmente uma "ameaça terrorista" maior do que a organização jihadista do Estado Islâmico (EI), em meio a críticas pela retirada das tropas americanas dos EUA na Síria.

Trump disse que o grupo curdo que opera na Turquia, o PKK, é "provavelmente uma ameaça terrorista maior, sob muitos aspectos, do que o EI", depois que Ancara lançou uma ofensiva no norte da Síria na semana passada contra milícias curdas, que acredita ser uma filial do PKK.