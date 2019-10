Acordo provisório pode acabar com greve da GM nos EUA

Líderes do sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística dos EUA (UAW) anunciaram nesta quarta-feira um acordo provisório para encerrar a greve na General Motors (GM) que já dura cinco semanas.

O conselho nacional do UAW se reunirá nesta quinta-feira para discutir o que foi acordado e, em seguida, o texto deve ser considerado por uma assembleia de afiliados, afirmou o sindicato em comunicado.

A greve continuará até que o texto seja aprovado pelo conselho.

Na reunião de quinta-feira, será decidido se a medida será mantida até que a assembleia seja pronunciada.

Cerca de 50.000 trabalhadores da GM iniciaram uma greve em 16 de setembro nos Estados Unidos durante negociações sobre salários, seguro de saúde, funcionários temporários e segurança no emprego.

As negociações ficaram complicadas quando a GM fechou cinco fábricas na América do Norte, invocando razões de custo.

O sindicato considerou que esses fechamentos violavam acordos anteriores. Os trabalhadores pressionaram para que as promessas de segurança no trabalho fossem cumpridas e que a GM continuasse investindo em fábricas de carros com motores de combustão no momento em que o grupo planeja focar sua estratégia em veículos elétricos e tecnologias de direção autônoma.