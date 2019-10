Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, única fornecedora de software de redes 4G e 5G nativa na nuvem e de ponta a ponta do mercado para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP), foi reconhecida por sua contínua inovação com dois prêmios no India Mobile Congress, realizado em Nova Deli. Como a única fornecedora de software de rede completo do setor, a Mavenir sempre lidera o caminho do software e da virtualização, movendo-se para soluções nativas na nuvem e oferecendo sempre soluções inovadoras.

Primeiramente, a Mavenir conquistou o prêmio de Iniciativa de Transformação de Rede Mais Inovadora por seu Pre-Integrated Network Services virtualizado. O Pre-Integrated Network Services é um pacote de funcionalidades de software para operadoras que lhes permitem aumentar a receita lançando rapidamente uma fatia de rede separada para uma comunidade específica de usuários. Operadoras com redes já existentes podem utilizar a solução para lançar novas ofertas sem incomodar sua rede atual.

Dependendo dos casos de uso da operadora (por exemplo, fatiamento de rede, redes privadas, Internet das Coisas), a solução Pre-Integrated Network Services da Mavenir pode incluir soluções de vRAN aberta, Packet Core e/ou um conjunto de aplicativos IMS para enriquecer as comunicações. Outros exemplos:

-- Operadoras que buscam um novo modelo econômico podem utilizar o Pre-Integrated Services da Mavenir para reduzir custos e gerar novas receitas com rapidez e facilidade.

-- Operadoras com redes já existentes podem utilizar o Pre-Integrated Services da Mavenir para lançar novas ofertas sem prejudicar sua rede atual para começar a gerar nova receita rapidamente.

-- Operadoras com uma base reduzida de assinantes podem utilizar o Pre-Integrated Services da Mavenir para lançar suas ofertas com uma pegada pequena e de baixo custo em hardware de commodity.

-- Além disso, o Pre-Integrated Services da Mavenir pode ser utilizado por empresas para residências e cidades inteligentes, redes de defesa para redes LTE seguras em comboios e navios de cruzeiro para redes privadas.

Como segundo reconhecimento, a Mavenir venceu o prêmio de Abordagem Mais Inovadora para Segurança de Rede por seu Security and Fraud Management Suite. Trata-se de um conjunto de produtos que compartilham o mesmo design e princípios operacionais que lidam com os principais desafios de segurança e fraude de uma operadora móvel, tais como segurança de sinalização, análise de segurança de rede, bem como importantes questões de garantia de receita e contra fraudes que podem ser abordadas por cenários de vazamento específicos de fraude ou receita, ou como um completo sistema de gestão de fraudes (Fraud Management System, FMS). Utilizar uma combinação única de aprendizagem de máquina/inteligência artificial (Machine Learning/Artificial Intelligence, ML/AI) em tempo real com mecanismo de regras flexível proporciona uma vantagem significativa, por ser capaz de detectar e bloquear problemas de segurança ou fraude enquanto ocorrem, em vez de relatar passivamente um problema depois da ocorrência do processamento de alguns dados. Essa técnicas de previsão permitem que operadoras protejam importantes receitas em tempo real e aprimorem a experiência que oferecem a seus clientes.

"A Mavenir é conhecida pela inovação. Estamos oferecendo tecnologias revolucionárias que podem reduzir custos, gerar nova receita e proteger/garantir essas receitas. Com nosso portfólio virtualizado de ponta a ponta e ampla experiência com todos os principais componentes de rede, estamos em uma posição única para possibilitar que operadoras móveis transformem suas redes", declarou Sanjay Bakaya, líder regional da Mavenir que recebeu pessoalmente os prêmios.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem. A empresa tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para ajudar as CSPs na redução de custos, geração de receita e proteção da receita. Saiba mais em www.mavenir.com

