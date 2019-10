Operação contra pornografia infantil on-line tem 337 detidos em 38 países

A agência britânica de combate ao crime anunciou nesta quarta-feira (16) o desmantelamento de uma das maiores redes que vendiam vídeos de pedofilia on-line, o que levou à prisão de 337 suspeitos em 38 países.

As prisões ocorreram após o desmantelamento de uma página gerenciada na "Dark Web" da Coreia do Sul, onde se "monetizava o abuso sexual de crianças".

Os países em questão incluem Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha, Espanha e Arábia Saudita, entre outros.

As prisões foram feitas em conexão com o site Welcome To Video, que foi "um dos primeiros a oferecer a venda de vídeos repugnantes" e pode ser pago com criptomoeda, de acordo com comunicado da agência britânica de luta contra o crime organizado.

Segundo a justiça americana, o site representava "o maior mercado de exploração sexual de crianças em termos de volume de conteúdo". Reunia 250.000 vídeos, muitos dos quais desconhecidos até então, que foram baixados mais de um milhão de vezes, de acordo com o Departamento de Justiça americano.

Ele era administrado por Jong Woo Son, de 23 anos, que já foi preso em seu país e foi indiciado nesta quarta-feira nos Estados Unidos.

A operação "salvou pelo menos 23 menores de idade" que vivem nos Estados Unidos, Espanha e Reino Unido, vítimas de abuso sexual pelos usuários do site, segundo a mesma fonte.

O site estava alojado na "Dark Web", um conjunto de redes criptografadas e ocultas na parte da Internet não referenciada pelos mecanismos de busca convencionais.

Os investigadores britânicos descobriram o site no âmbito de investigações contra um geofísico, Matthew Falder, que cumpre uma sentença de 25 anos de prisão depois de reconhecer em, 2017, 137 infrações, incluindo o incitamento a estupro de crianças e por compartilhar imagens de abuso sexual de um recém-nascido, segundo a polícia britânica.

No Reino Unido, sete homens já foram condenados, incluindo um a 22 anos de prisão por estupro de um menino de cinco anos, bem como o ataque sexual de uma menina de três anos que aparecia no site Welcome to Video.