AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Erradicação da Pobreza -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados mensais de lançamentos de moradias - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - O embaixador dos EUA, Gordon Sondland, intimado a comparecer em depoimento no Congresso - 11H30

(+) LIMA (Peru) - Tribunal Constitucional analisa demanda contra dissolução do Congresso - 12H00

(+) Keene (Estados Unidos) - Abertura de um workshop da Louis Vuitton, com a presença de Donald Trump e presidente da LVMH, Bernard Arnault - 14H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Julgamento do STJ que pode beneficiar Lula - 15H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

SÃO PAULO (Brasil) - São Paulo Fashion Week - (até 18)

WASHINGTON (Estados Unidos) - FMI, reuniões anuais do Banco Mundial - (até 20)

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Sínodo da Amazônia - (até 27)

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 18)

GIBRALTAR (Reino Unido) - Gibraltar realiza eleições gerais na véspera do Brexit -

HAMBURGO (Alemanha) - Começa o julgamento de um ex-guarda nazista acusado de cumplicidade em milhares de assassinatos durante a Segunda Guerra Mundial - 06H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Feira de livros de Frankfurt realiza vigília geral para apoiar a liberdade de expressão em Hong Kong e contra a detenção chinesa do livreiro Gui Minhai - 09H30

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

PARIS (França) - Julgamento da parte financeira do caso Karachi - (até 31)

PARIS (França) - Semana Internacional da Rebelião pela justiça climática - (até 20)

(+) BARCELONA (Espanha) - Protestos após a Suprema Corte espanhola condenar separatistas catalães a penas pesadas de prisão - (até 18)

Oriente Médio e África do Norte

(*) SÍRIA - Ataque da Turquia às forças curdas sírias - (até 22)

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Subsecretário de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, David Hale, visita Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para discutir o conflito no Iêmen - (até 18)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - A líder de Hong Kong, Carrie Lam, recebe perguntas dos legisladores sobre o novo plano político - 00H30

(+) HONG KONG (China) - Christie's divulgará uma obra-prima da Sanyu - 01H00

SEONGNAM (Coreia do Sul) - Exposição Internacional Aeroespacial e de Defesa (ADEX) - (até 20)

Varios

(*) International Space Station - Caminhada espacial da ISS pelos astronautas da NASA Christina Koch e Jessica Meir - 02H00 (até 18)

SEXTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2019

América

ESTADOS UNIDOS - Tarifas dos EUA sobre bilhões de dólares em mercadorias da UE, incluindo queijo e vinho, que deverão entrar em vigor (a confirmar) -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Coletiva dos ministros das Finanças e presidentes de BC do G20 - 15H15

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Fim do prazo do Parlamento para que o Parlamento conclua o acordo do Brexit com Bruxelas - 21H00

BERLIM (Alemanha) - 30 anos desde que Erich Honecker renunciou ao cargo de líder da Alemanha Oriental -

GENEBRA (Suíça) - Comitê de Emergência da OMS se reúne sobre epidemia de Ebola na República Democrática do Congo -

PARIS (França) - Mulher saudita acusada de maltratar funcionários vai a julgamento - 09H30

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Dados de crescimento do PIB no terceiro trimestre - 00H00

SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Conferência de imprensa do FMI - 14H45

BUENOS AIRES (Argentina) - O candidato à presidência Mauricio Macri participa de uma marcha em Buenos Aires - 17H00

Europa

ROMA (Itália) - Sínodo da Amazônia: peregrinação de bispos e indígenas -

LONDRES (Reino Unido) - Sessão excepcional do Parlamento sobre o Brexit após cúpula da UE -

LONDRES (Reino Unido) - Marcha popular para pedir segundo referendo sobre o Brexit -

ROMA (Itália) - Matteo Salvini, chefe da Liga de extrema direita, realiza comício -

(+) PARIS (França) - Repatriamento dos corpos das vítimas francesas do acidente da Ethiopian Airlines -

(+) COLÔNIA (Alemanha) - Manifestações da comunidade curda contra a intervenção turca na Síria - 07H00

Ásia-Pacífico

CABUL (Afeganistão) - Previsões preliminares para as eleições presidenciais devem ser anunciadas - 07H00

DOMINGO, 20 DE OUTUBRO DE 2019

América

BOLÍVIA - Eleições gerais -

SALVADOR (Brasil) - Celebrações relacionadas à canonização da irmã Dulce, primeira santa católica nascida no Brasil -

WASHINGTON (Estados Unidos) - David Marcus do Facebook discute criptomoedas com Agustin Carstens, do Bank for International Settlements - 13H20

BUENOS AIRES (Argentina) - Debate presidencial - 22H00

Europa

SUÍÇA - Eleições gerais -

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Fotógrafo brasileiro Sebastiao Salgado recebe o Peace Prize of the German Book Trade - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) WUZHEN (China) - Conferência anual da Internet, que atrai anualmente os principais personagens globais de tecnologia - (até 22)

PEQUIM (China) - Fórum anual de alto nível de Xiangshan, para discutir questões de segurança e defesa na Ásia-Pacífico - (até 22)

(+) HONG KONG (China) - Movimento de protesto de Hong Kong planeja grande manifestação - 04H00

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019

América

CANADÁ - Eleições gerais -

ST. PETERSBURG (Estados Unidos) - 50º aniversário da morte de Jack Kerouac -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Museu de Arte Moderna (MOMA) reabre após grande reforma -

WASHINGTON (Estados Unidos) - 70º Congresso Astronáutico Internacional - (até 25)

WALLOPS FLIGHT FACILITY (Estados Unidos) - Northrop Grumman lança missão de reabastecimento da NASA para a ISS nas Ilhas Wallops - 16H39

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Voto do Parlamento no programa do governo - (até 22)

(+) PARIS (França) - Leilão de meteoritos marcianos e lunares raros - 10H00

TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Ministro do Turismo depõe em comissão de senadores, após denúncia do MP por desvio de fundos públicos em campanha passada -

Europa

NANTERRE (França) - Prazo para envio de ofertas de aquisição da Thomas Cook França -

LONDRES (Reino Unido) - Políticos, celebridades esperadas na Cúpula One Young World - (até 25)

Oriente Médio e África do Norte

(+) TAIF (Arábia Saudita) - 30º aniversário do acordo de Taif que terminou a guerra civil do Líbano -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Entronização do Imperador do Japão Naruhito -

QUARTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2019

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Boeing divulga resultados - 16H00

Europa

(+) ESTRASBURGO (França) - Parlamento Europeu vota nova Constituição -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TUNES (Tunísia) - Data da possível posse do novo presidente Kais Saied - 06H00

(+) SALÉ (Marrocos) - Julgamento de recurso de homens culpados de decapitar duas turistas escandinavas - 08H00

QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2019

Europa

(+) PARIS (França) - Grande exposição de pinturas de Leonardo da Vinci no Louvre -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Defesa a Otan - (até 25)

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Prazo final para o primeiro-ministro Netanyahu formar um governo após as eleições de 17 de setembro -

(+) BANGCOC (Tailândia) - Cerimônia da barcaça real, o capítulo final da coroação do rei tailandês -