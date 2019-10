Erdogan vai se reunir com vice-presidente Pence

Erdogan vai se reunir com vice-presidente Pence

Inflação na zona do euro cai em setembro

Inflação na zona do euro cai em setembro

Erdogan vai se reunir com vice-presidente Pence

Erdogan vai se reunir com vice-presidente Pence

Comunicado do Business Wire :Bank of America

Comunicado do Business Wire :Bank of America

Turquia descarta negociação com forças curdas e exige entrega das armas

Turquia descarta negociação com forças curdas e exige entrega das armas

Presidente turco diz que não se reunirá com Pence e Pompeo

Presidente turco diz que não se reunirá com Pence e Pompeo

Barnier diz que diálogo do Brexit continua, mas ainda há obstáculos para acordo

Barnier diz que diálogo do Brexit continua, mas ainda há obstáculos para acordo

Líder de Hong Kong fala em decepção com projetos de lei do Congresso dos EUA

Líder de Hong Kong fala em decepção com projetos de lei do Congresso dos EUA

Presidente turco diz que não se reunirá com Pence e Pompe fo/ezz/gkg/bl/es/cn

Presidente turco diz que não se reunirá com Pence e Pompe fo/ezz/gkg/bl/es/cn

Funcionárias de asilo são acusadas de organizar 'Clube da Luta' com idosos

Funcionárias de asilo são acusadas de organizar 'Clube da Luta' com idosos