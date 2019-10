Barnier diz que diálogo do Brexit continua, mas ainda há obstáculos para acordo

O principal negociador da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier, afirmou hoje que as negociações entre o bloco e o Reino Unido continuam, depois de terem se alongado durante noite, mas ainda existem obstáculos.



Barnier informou os membros da Comissão Europeia, que tem supervisionado as negociações, sobre os últimos desenvolvimentos e deve atualizar os principais legisladores da UE ainda nesta quarta-feira.



Um dos comissário da UE, Dimitris Avramopoulos, que estava no briefing com Barnier, afirmou que "as negociações foram construtivas, mas ainda há uma série de questões importantes a serem resolvidas".



O objetivo é garantir um acordo para o Brexit antes da cúpula de dois dias de líderes da UE em Bruxelas, a partir desta quinta-feira. Atualmente, o prazo para que o Reino Unido deixe o bloco é 31 de outubro. Fonte: Associated Press.