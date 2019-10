Presidente turco diz que não se reunirá com Pence e Pompeo

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta quarta-feira que não se encontrará com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, durante sua visita a Ancara para discutir a operação militar da Turquia na Síria.

"Não vou encontrá-los", enfatizou ele à Sky News, referindo-se a Pence e ao secretário de Estado Mike Pompeo.

"Eles se encontrarão com seus colegas. Falarei quando Trump vier", acrescentou.

A Casa Branca, no entanto, anunciou terça-feira que Pence se encontrará com Erdogan na quinta-feira durante sua visita a Ancara, com o objetivo declarado de garantir um "cessar-fogo imediato" no norte da Síria, onde foi lançada. uma ofensiva militar contra as forças curdas da YPG.