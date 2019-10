Comunicado do Business Wire :Bertin

A Bertin Energy & Environment conta com o apoio do fundo francês de pesquisa e assistência do setor privado para estudar possíveis soluções de fornecimento de energia para a parte sul-africana deste grande radiotelescópio. Assim, a empresa oferecerá cenários SKAO e SARAO para um fornecimento de energia que seja econômico, confiável e ecológico.

O SKA será, em breve, o maior radiotelescópio do mundo, cobrindo uma área total de um quilômetro quadrado no deserto de Karoo, na África do Sul (SKA1-MID), e no condado de Murchison, na Austrália (SKA1-LOW). Projetado por um consórcio científico internacional, ele visa estudar questões fundamentais, como as fases iniciais de formação de todos os objetos do Universo.

Com as 64 antenas já existentes através do radiotelescópio MeerKAT da África do Sul, das quais 133 antenas SKA1-MID adicionais serão integradas até 2028, a demanda total de energia é estimada em cerca de 5 MW. Atualmente, o MeerKAT está conectado à rede elétrica local, que não está adaptada para suportar a energia necessária, fornecida principalmente por combustíveis fósseis. O objetivo deste estudo comparativo é, portanto, definir uma seleção de tecnologias mais adequadas ao contexto da África do Sul, seguras, ecológicas e com uma perspectiva de longo prazo.

A Bertin está estudando os vários recursos disponíveis na área em questão: energia solar fotovoltaica e termodinâmica, energia eólica, energia hidrelétrica, hidrogênio e biomassa. Os especialistas também estudam o impacto das tecnologias de produção e armazenamento no meio ambiente integrando a análise do ciclo de vida do produto. Eles identificaram e dimensionaram várias soluções para melhor atender às necessidades do projeto SKA. Essas soluções destacam inovações tecnológicas, algumas das quais francesas, que possibilitam considerar uma alternativa econômica e tecnicamente crível aos recursos fósseis.

Dessa maneira, este estudo permite estabelecer uma metodologia de análise replicável para o fornecimento de energia em locais isolados e sensíveis à exportação.

A Bertin Technologies, subsidiária do Grupo CNIM, conta com sua longa experiência em inovação para oferecer serviços inovadores de consultoria e engenharia. Seu departamento Bertin Energy & Environment apoia territórios e indústrias no sentido da autonomia energética e exemplaridade ambiental por meio de uma série complementar de conhecimentos relacionados com a eficiência energética, a flexibilidade de processos, a produção de energia renovável e descentralizada, as redes inteligentes, as microrredes e os sistemas de gerenciamento de energia.

