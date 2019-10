O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, afirmou nesta quarta-feira acreditar que Reino Unido e União Europeia (UE) alcancem um acordo sobre o Brexit até 31 de outubro, mas destacou que ainda restam muitas questões pendentes.

"Estou convencido de que todas as partes são sérias na determinação de chegar a um acordo no fim do mês. Há um caminho para um possível acordo, mas há muitas questões que ainda precisam ser resolvidas", afirmou.