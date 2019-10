Putin convida Erdogan a visitar a Rússia durante a ofensiva turca na Síria

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com o colega turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre a guerra na Síria e o convidou para uma visita à Rússia nos próximos dia.

"Vladimir Putin convidou Recep Tayyip Erdogan para uma visita de trabalho nos próximos dias. O convite foi aceito", anunciou o Kremlin em um comunicado, no qual destaca que os dois ressaltaram "a necessidade de evitar um conflito entre as unidades turcas e sírias" no norte da Síria, onde Ancara iniciou uma ofensiva na semana passada.

Durante a conversa, uma iniciativa da Turquia, os dois presidentes também destacaram a intenção de preservar a integridade territorial da República da Síria, segundo o Kremlin.

A Turquia iniciou há uma semana uma operação militar no norte da Síria contra a milícia turca das Unidades de Proteção Popular (YPG), aliada dos países ocidentais na luta contra os extremistas.

Na terça-feira, as forças do regime de Bashar Al-Assad iniciaram o deslocamento para alguns setores do norte da Síria, que não estavam sob seu controle, após um acordo com as autoridades curdas na Síria para conter a ofensiva turca.