Comunicado do Business Wire :Dubai Roads and Transport Authority

O Congresso Mundial de Transporte Autônomo de Dubai, organizado pela Autoridade de Vias e Transportes (Roads and Transport Authority, RTA) de Dubai e realizado nos dias 15 e 16 de outubro de 2019, atraiu mais de 700 líderes de tecnologia e inovadores, além de três mil visitantes da exposição que acompanhou o evento. O congresso se dedica a tecnologias de ponta além de debater e desenvolver uma estrutura legislativa geral para o transporte autônomo.

O evento integra os esforços da RTA para apoiar a estratégia impulsionada por Sua Alteza Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum - vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos (EAU), e governante de Dubai - de tornar 25% de todas as viagens em Dubai inteligentes e não tripuladas até 2030. O congresso atraiu 80 especialistas internacionais, inclusive cinco palestrantes, que participarão de 40 apresentações e 39 workshops técnicos.

O evento está se tornando uma plataforma global integral para o transporte autônomo que reúne os mais importantes especialistas, formuladores de políticas, desenvolvedores de tecnologia, pesquisadores e instituições acadêmicas. O congresso busca destacar o importante papel do governo de Dubai no transporte autônomo e acelerar o atingimento das metas da estratégia de transporte autônomo de Dubai ao atrair especialistas e tecnologias desse campo à cidade. Além disso, o evento busca ampliar a conscientização pública sobre as mais recentes tecnologias e tendências futuras de transporte, bem como identificar os possíveis impactos em investimentos e diferentes estratégias de transporte.

O desafio de Dubai

O Desafio Mundial de Transporte Autônomo de Dubai, que concede prêmios em dinheiro no valor de US$ 5,1 milhões (certa de 19 milhões de dirhams) atraiu 65 entidades de 20 países, 15 das quais se classificaram para as etapas finais. O desafio se concentrou na primeira e na última milhas de viagens de mobilidade.

Cinco importantes empresas, três startups e sete universidades locais e estrangeiras se classificaram para as finais. Os veículos qualificados foram submetidos a diferentes cenários e testes em uma pista dedicada e feita especialmente para testá-los no Dubai Silicon Oasis.

Estiveram entre os testes realizados paradas em pontos de ônibus, paradas forçadas, ultrapassagem de veículo parado, ultrapassagem de bicicleta e a superação de diversos cenários de tráfego como semáforos, travessia de pedestres, obras viárias e areia na pista. Os testes também abrangeram negociação em rotatória, passagem por quebra-molas, chuva e curvas em alta velocidade.

Os indicados para o desafio se qualificaram em determinados parâmetros, incluindo status, credibilidade, visão, habilidades e experiência relevante da entidade. Eles foram então submetidos a diversos testes em várias categorias para avaliar seu desempenho diante de seis padrões principais e 18 padrões subsidiários. Os padrões principais foram plano de operação, tolerância e confiabilidade, sustentabilidade e energia, experiência do cliente, segurança e proteção, e modo de lidar com usuários de trânsito.

Prêmios

A lista de vencedores foi entregue pelo robô de entrega autônomo Roxo, desenvolvido pela FedEx Express, em um movimento de montagem em que Dubai foi selecionada como a primeira cidade fora dos Estados Unidos a servir de base para o teste desse robô de entregas pessoais. Empresas francesas conquistaram os prêmios de empresas líderes, no valor total de US$ 3 milhões. A Gaussin venceu o prêmio de sustentabilidade e energia, e a Navya conquistou o prêmio de durabilidade e confiabilidade, além do prêmio de experiência do cliente.

Na categoria startups, o primeiro US$ 1 milhão foi concedido à Sensible 4 da Finlândia, e a vice-campeã foi a iAuto de Taiwan, que recebeu US$ 500 mil; a Derq Company dos EAU terminou em terceiro lugar.

Entre as universidades internacionais, a grande vencedora foi a Freie Universität Berlin, que recebeu US$ 200 mil; enquanto a Universidad Carlos III de Madri conquistou o segundo lugar com US$ 100 mil e a Australian University UTS de Sydney, a terceira colocação. Entre as universidades locais, a Dubai University terminou em primeiro e recebeu US$ 200 mil; respectivamente na segunda e terceira colocações estiveram a UAE University que obteve US$ 100 mil e a Al Ain University.

O Desafio Mundial de Transporte Autônomo de Dubai foi composto de várias etapas. Ele foi anunciado em fevereiro de 2018 e, em outubro do mesmo ano, foram divulgados os classificados para a segunda etapa. A segunda etapa foi iniciada em fevereiro de 2019, e os testes no Dubai Silicon Oasis começaram em março. De abril a junho deste ano, uma equipe realizou visitas internacionais a Taiwan, Finlândia, Austrália, Alemanha e Espanha para avaliar startups e instituições acadêmicas. Em julho, os classificados chegaram a Dubai para coletar dados geográficos sobre as pistas de teste e realizar mapeamentos. Os testes com veículos se iniciaram em agosto na pista construída para o desafio. Os vencedores foram selecionados de acordo com os resultados obtidos nos testes.

