Negociadores viram a noite, mas fracassam em obter acordo sobre Brexit

Negociadores da União Europeia e do Reino Unido fracassaram na tentativa de chegar a um acordo sobre o Brexit durante uma frenética rodada de negociações que varou a madrugada desta quarta-feira, 16, em Bruxelas.



O diálogo, no entanto, será retomado ao longo do dia, ainda na esperança de que as partes cheguem a uma posição consensual antes do encontro de cúpula da União Europeia, marcado para a quinta-feira, 17.



Ambos os lados manifestaram a esperança de que, após mais de três anos de frustrações e reviravoltas, um acordo para o desligamento do Reino Unido do bloco continental seja formalizado nas próximas horas.



O encontro de cúpula é o último a ocorrer antes do prazo final estipulado para o Brexit, 31 de outubro. Fontes: Associated Press.