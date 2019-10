Maduro entrega minas de ouro a governadores como orçamento

O governo venezuelano, asfixiado por uma severa crise de liquidez, entregará uma mina de ouro a cada Estado para financiar seu orçamento, anunciou nesta terça-feira o presidente Nicolás Maduro.

"Vou entregar uma mina de ouro em pleno processo produtivo, em plena capacidade produtiva, a cada governo" estadual, disse Maduro em rede nacional de TV.

O presidente destacou que os governadores terão "de imediato" os recursos provenientes das minas para investir em "tantas necessidades" de seus estados e assim contornar o "bloqueio" econômico imposto pelos Estados Unidos.

A Venezuela tem 23 estados, sendo 19 governados por partidários do governo, além do distrito capital.

"Recurso direto da mina de ouro para os Estados, da mina de ouro para os governos do povo", destacou Maduro após se reunir com os governadores aliados.

Afundado em uma disputa política com o líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por mais de cinquenta países, Maduro é alvo de sanções do governo dos Estados Unidos que incluem um embargo petroleiro e o congelamento de ativos do país.