Justiça do Equador decreta prisão de governadora da oposição

A justiça do Equador decretou nesta terça-feira a prisão preventiva, por 90 dias, da governadora 'correísta' da província de Pichincha, Paola Pabón, por suposto crime de rebelião durante os recentes protestos liderados por indígenas que sacudiram o país.

Durante os violentos protestos contra o fim dos subsídios aos combustíveis e sua consequente alta nos preços de até 123%, o presidente Lenín Moreno acusou seu antecessor e antigo aliado, Rafael Correa, de liderar um plano de desestabilização do país.

Segundo a promotoria, como governadora de Pichincha, cuja capital é Quito, incentivou a ocupação da cidade e será investigada por rebelião, um crime passível de cinco a sete anos de prisão.

Pabón foi detida na segunda-feira.

Em meio aos distúrbios, Moreno denunciou uma conspiração liderada por Correa com o apoio do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para derrubar seu governo.

O plano teria sido apoiado por vários políticos ligados a Correa e sete pessoas - incluindo quatro legisladores - estão refugiados na embaixada do México em Quito, entre eles a deputada Gabriela Rivadeneira.

Em meio aos protestos, no dia 2 de outubro, Rivadeneira pediu ao Parlamento a convocação de uma sessão extraordinária para decidir sobre a "destituição do presidente Moreno" e a "antecipação das eleições".

A crise social, que deixou oito mortos, 1.340 feridos e 1.192 detidos, segundo a Defensoria do Povo, acabou com um acordo entre Moreno e as lideranças indígenas, no qual o presidente suspendeu o fim dos subsídios aos combustíveis.

O acordo foi saudado nesta terça-feira pelo Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Uma declaração da OEA manifesta "o apoio ao regime democrático no Equador, a seu governo legitimamente constituído e ao seu presidente, Lenín Moreno", e rejeita "qualquer ação visando desestabilizar" o Executivo.