Homem grava mensagem antes de morrer e faz todos rirem no próprio funeral

Homem grava uma mensagem antes de falecer e faz trollagem no próprio velório (foto: Reprodução/ Twitter)

My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face%u2764%uFE0Fand that%u2019s exactly what he got,I%u2019m so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL %u2014 Chloe Kiernan (@chloekiernan08) October 13, 2019

Funeral in dublin yesterday he's alive pic.twitter.com/j18uFJ5aA4 %u2014 Lfcgigiddy1122 (@lfcgigiddy1122) October 13, 2019

E se uma voz de dentro dofalasse no meio do enterro? Esse fato inusitado marcou o velório deveterano da, neste sábado (12/10) em. Ele morreu depois de lutar muitos anos contra uma doença grave.Familiares e amigos, no entanto, foram surpreendidos por uma voz pedindo socorro para sair do caixão. Então, surgiu um clima de tensão entre os presentes. Porém, depois de um tempo, a situação gerou boas gargalhadas.era conhecido pelo enorme senso de humor e facilidade em fazer pessoas rirem. E, de acordo com uma postagem da neta, oconseguiu criar humor em um ambiente de tensão mesmo depois de morto.As vozes não passavam de uma grande pegadinha. Shay havia gravado um áudio antes de morrer, para que o velório fosse descontraído e os familiares tivessem uma boa lembrança de sua personalidade cômica."Meu avô queria que todos saíssem do funeral com um sorriso no rosto. Foi exatamente isso que ele fez, estou tão orgulhosa", escreveu a neta nas redes sociais.Na gravação,gritava e se debatia no caixão, como um aviso de que ele teria sido enterrado por engano. Em um primeiro momento, todos no funeral se espantaram ao ouvir o áudio. Em seguida, foram provocadas várias risadas.“Olá, olá. Deixe-me sair… Onde diabos eu estou? Deixe-me sair, deixe-me sair. Está escurecendo aqui. É o padre que estou ouvindo? Aqui é o Shay. Estou no caixão, não na sua frente. Eu estou morto”, dizia a mensagem pré-gravada.Ainda que a trollagem tenha dado certo, alguns amigos de Shay compartilharam em publicações on-line que não sabiam da pegadinha e que, antes de entenderem que era uma piada, foi assustador.Andrea, uma das filhas de Shay, disse ao Daily Mail que a gravação teria sido o último pedido do homem e que a voz saiu de um alto-falante escondido no piso do local.O assunto está entre um dos mais comentados no Twitter e internautas compartilharam o fato com a hashtag(última risada de Shay).* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca