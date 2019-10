Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços críticos de suporte a decisões para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje que divulgará seus resultados para o terceiro trimestre de 2019 na quinta-feira, 31 de outubro de 2019.

A gerência sênior da MSCI analisará os resultados do terceiro trimestre de 2019 na quinta-feira, 31 de outubro de 2019 às 11h, horário da costa leste dos EUA. Para ouvir o evento ao vivo, visite a seção de eventos e apresentações da página inicial de Relações com investidores da MSCI, http://ir.msci.com/events.cfm, ou disque 1-877-376-9931 ID da conferência: 2558434 nos Estados Unidos. As ligações internacionais ligam para o número 1-720-405-2251, ID da conferência: 2558434. A liberação dos resultados, a atualização trimestral e a apresentação do investidor relacionado usada durante a teleconferência serão disponibilizadas na página inicial de Relações com investidores da MSCI.

Uma gravação de áudio da teleconferência estará disponível no site de Relações com investidores, http://ir.msci.com/events.cfm, começando aproximadamente duas horas após a conclusão do evento ao vivo. Até 3 de novembro de 2019, a gravação também estará disponível discando 1-855-859-2056, ID da conferência: 2558434 nos Estados Unidos ou 1-404-537-3406, ID da conferência: 2558434 para chamadas internacionais. Uma repetição da teleconferência será arquivada na seção de eventos e apresentações do site de Relações com investidores da MSCI por 12 meses após a teleconferência.

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços essenciais no suporte a decisões para a comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, impulsionamos melhores decisões de investimento, permitindo que os clientes compreendam e analisem os principais fatores de risco e retorno bem como construam com confiança portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas para pesquisa com liderança de mercado, as quais os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento.

Para saber mais, visite www.msci.com. MSCI#IR

MSCI Inc. Consulta de investidores Salli Schwartz sallilyn.schwartz@msci.com +1 212 804 5306 Consultas de mídia PR@msci.com Sam Wang +1 212 804 5244 Melanie Blanco +1 212 981 1049 Laura Hudson +44 20 7336 9653

