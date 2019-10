EUA desconhece fuga importante de detidos do Estado Islâmico na Síria

Os Estados Unidos não têm conhecimento de nenhuma fuga importante de extremistas do Estado Islâmico na Síria desde que a Turquia lançou sua ofensiva contra combatentes curdos, que mantêm prisioneiros jihadistas, afirmou uma autoridade nesta terça-feira (15).

"Até o momento, não vimos nenhuma fuga importante e bem-sucedida dos detidos", disse o alto funcionário do governo americano a repórteres, sob a condição de anonimato.

Seus comentários contrastam com as declarações do secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, que, criticando Ancara na segunda-feira, disse que a incursão turca resultou na "libertação de muitos detidos perigosos" do EI.