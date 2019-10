Fortnite volta com novo capítulo

Após 40 horas de suspense, o videogame Fortnite reapareceu nas telas nesta terça-feira, por volta das 10H00 GMT (7h00 de Brasília), com muitas atualizações, para alívio de milhões de jogadores que aguardavam desesperadamente.

Depois de causar um terremoto nas redes sociais, substituindo o bem-sucedido videogame por um plano fixo de um buraco negro por pouco mais de um dia e meio, a editora Epic Games colocou online o "Capítulo 2" de Fortnite, ou seja, sua décima primeira versão desde o seu lançamento, em julho de 2017.

Ao contrário dos jogos das gerações anteriores, o Fortnite só pode ser jogado online. Portanto, os jogadores dependem da manutenção e das atualizações feitas pela editora.

Nesta nova versão, a Epic Games introduziu um novo mapa, com uma ilha muito mais acidentada que a da temporada 10, com mais colinas e rios.

No início de cada partida, 100 jogadores conectados online descem na mesma ilha e devem eliminar-se entre si até restar apenas um, que será o vencedor.

Este modo de jogo, chamado "Battle Royale" e usado por outros jogos, tornou-se o mais popular do mundo.

Também é possível jogar em equipes. Entre as mudanças notáveis nesta atualização, os jogadores agora podem nadar, pescar ou navegar na água com barcos.

Mais de 15.000 usuários viram nesta terça-feira ao vivo na plataforma Mixer da Microsoft os primeiros movimentos de Ninja, o americano que detém o título de jogador de Fortnite mais famoso do mundo (22,4 milhões de inscritos no YouTube), nesta nova configuração "Capítulo 2".

Gratuito, o Fortnite oferece para compra um Battle Pass - que permite acesso a uma ampla gama de acessórios (skins, passos de dança etc.) - por 950 V-Bucks, a moeda virtual do Fortnite. A compra de 1.000 V-Bucks custa US $ 9,99.