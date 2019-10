Previsões do FMI para a economia mundial em 2019 e 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira suas últimas previsões econômicas para 2019 e 2020 que mostram um ajuste desde o último relatório "Perspectivas para o Crescimento da Economia Mundial".

A tabela mostra as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em porcentagens para as principais regiões.

Entre parênteses, a variação com as novas projeções está incluída.

2019 2020

Mundo 3.0 (-0.2) 3.4 (-0.1)

Economias desenvolvidas 1.7 (-0.2) 1.7 (0.0)

Estados Unidos 2.4 (-0.2) 2.1 (0.2)

Zona Euro 1.2 (-0.1) 1.4 (-0.2)

Alemanha 0.5 (-0.2) 1.2 (-0.5)

França 1.2 (-0.1) 1.3 (-0.1)

Itália 0.0 (-0.1) 0.5 (-0.3)

Espanha 2.2 (-0.1) 1.8 (-0.1)

Japão 0.9 (0.0) 0.5 (0.1)

Reino Unido 1.2 (-0.1) 1.4 (0.0)

Canadá 1.5 (0.0) 1.8 (-0.1)

Economias em desenvolvimento 3.9 (-0.2) 4.6 (-0.1)

Rússia 1.1 (-0.1) 1.9 (0.0)

Ásia 5.9 (-0.3) 6.0 (-0.2)

China 6.1 (-0.1) 5.8 (-0.2)

Índia 6.1 (-0.9) 7.0 (-0.2)

América Latina e Caribe 0.2 (-0.4) 1.8 (-0.5)

Brasil 0.9 (0.1) 2.0 (-0.4)

México 0.4 (-0.5) 1.3 (-0.6)

Oriente Médio e Ásia Central 0.9 (-0.5) 2.9 (-0.3)

África Sub-saariana 3.2 (-0.2) 3.6 (0.0)

África do Sul 0.7 (0.0) 1.1 (0.0)

Volume mundial de negócios 1.1 (-1.4) 3.2 (-0.5)