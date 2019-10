O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou nesta terça-feira suas previsões de inflação na Venezuela - estimadas em 1.000.000% para 2019 - para um nível de 200.000%, com uma contração da economia de 35%.

O FMI previu um aumento de preço de 200.000% em 2019 e 500.000% em 2020, de acordo com um relatório em que alertou que é difícil fazer projeções sobre a Venezuela, devido à "falta de diálogo com as autoridades".