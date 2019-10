FMI reduz a 3% sua previsão de crescimento mundial para 2019

O crescimento da economia mundial - pressionado pelas tensões comerciais - será de 3% em 2019, seu nível mais baixo desde a crise financeira, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) que cortam as projeções feitas em julho em 0,2 percentuais.

"A economia mundial está em desaceleração sincronizada, com um novo corte na previsão de crescimento para 2019 a 3%, sua taxa mais baixa desde a crise financeira global", disse o FMI nesta terça-feira em seu relatório sobre a "Perspectiva para o Crescimento". economia mundial "(WEO).